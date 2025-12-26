俳優の高橋文哉（24歳）が12月26日、自身のInstagramを更新。25日の放送で“クビ”になった、「ぐるぐるナインティナイン」（日本テレビ系）の人気企画「ゴチになります！」への想いをつづっている。高橋はこの日、「最高に幸せな2年間でした」と、番組を“クビ”になったことを報告。そして「もちろん、クビは悔しいけれどこの2年間でゴチから頂いたものはほんとうに偉大です。またいつかゴチ出来るように俳優頑張ります！！！！