相撲界でまた暴力問題が発覚した。日本相撲協会は25日、東京・両国国技館で臨時理事会を開き、幕下以下の弟子1人が暴力行為をしたため、師匠の木瀬親方（56、元幕内・肥後ノ海）に対し委員から年寄への2階級の降格処分を決めた。加害力士は引退届を提出。同親方は10年にも暴力団への入場券手配に関与し2階級降格と部屋閉鎖の処分を受けており、2度目の厳罰処分となった。日本相撲協会にとって今年は財団法人設立100周年の節目