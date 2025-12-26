【ロンドン共同】英国のチャールズ国王は25日、クリスマス恒例のメッセージ動画を公開した。ロシアのウクライナ侵攻など世界で紛争が続き、英国を含む欧米で反移民・難民感情が広がる中「国内外で分断の声が聞かれる」と懸念を示し、国民に結束を呼びかけた。国王は第2次大戦に触れ「社会が難局を前に結束した様は、私たちにとって時代を問わないメッセージだ」と強調。過去から学びながら未来を見据える心の「巡礼」が大切だ