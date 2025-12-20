アジアサッカー界を揺るがす厳しい決定に、危機感を露わにしている。国際サッカー連盟（FIFA）は先日、2028年ロサンゼルス五輪の出場枠を発表。男子の参加国が16から12か国に減ったため、アジアの枠も3.5から２へ削減された。これを受けて、3.5枠だったパリ大会で、40年ぶりに五輪出場を逃したこともあり、韓国のサッカー界は騒然となっているようだ。同国のメディア『DAILIAN』は「韓国サッカーはどうすればいいんだ？ロ