男子ゴルフの国内ツアーで最多94勝を挙げた尾崎将司さん（享年78）が23日に死去したニュースは25日までに海外で大きく報じられた。米ゴルフウイーク誌（電子版）は元プロ野球選手だったことに触れ「日本ゴルフ界のベーブ・ルース。強さと（米ツアー62勝の）アーノルド・パーマーのカリスマ性を融合させた」と実力と人気を兼ね備えたゴルファーだったと報じた。米FOXニュース（電子版）は「21年マスターズ覇者・松山英樹の大