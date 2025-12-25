日本アイスホッケー連盟は25日、来年2月のミラノ・コルティナ五輪に臨む女子日本代表メンバー23人を発表した。4大会連続5度目の出場となる愛称「スマイルジャパン」の面々は、高校生2人を含む11人が初五輪代表で、平均年齢は前回大会より1歳以上若い24・3歳。目標に史上初の「メダル獲得」を据え、小池主将は「新しい景色を届けられるよう準備したい」と抱負を口にした。2月の最終予選で3戦5発と大暴れした輪島夢叶（ゆめか