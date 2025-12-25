きのう午後、福岡県宮若市の県道で車3台が絡む事故があり、そのうちの2台から火が出ました。この事故で、高齢の男性1人が死亡しました。きのう午後0時45分ごろ、福岡県宮若市犬鳴の県道で小学生を含む6人が乗った乗用車と対向車線を走っていた乗用車2台が立て続けに衝突し、その後、2台から火が出ました。この事故で、6人乗りの車を運転していた高齢の男性が死亡しました。このほか、子ども2人を含む8歳から74歳の男女6人がドクタ