男性が倒れていたビルの階段の手すりを調べる捜査員＝２５日午前２時１０分ごろ、横浜市中区２５日午後９時４５分ごろ、横浜市中区長者町９丁目の５階建て雑居ビルの３階の階段踊り場で、男性が倒れていると１１０番通報があった。男性は３０代とみられ、病院に搬送されたが、約１時間後に死亡が確認された。伊勢佐木署は男性が上階から転落した可能性もあるとみて、詳しい状況を調べている。現場はＪＲ関内駅から西に約５００