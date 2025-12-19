お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元モーニング娘。の藤本美貴が２５日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。ゲストでお笑いタレントの横澤夏子が登場し「最近一番の悩み」を明かした。「夜の仕事を週１、まぁ週２とかにしてるんですけど」と話し始めた横澤。「長女が今日お母さんと寝られるのかをすごい言ってくるようになった。それがすごいプレッシャーで嫌で。『今日お母さんと寝れる？』ってめちゃくち