ボートレース大村のG3「クイーンズクライマックスシリーズ」が開幕する。注目は12Rドリーム戦だ。前検は水面コンディション悪化のため、スタート特訓が中止となり、タイム測定のみ行われたが、三浦は乗り心地に一定の手応えを得ていた。舟足も大きく負けるエンジンではないだけに先に回れば逃げ切れる。スタートに集中して、幸先のいい船出を決めるとみた。対抗には細川を指名。差しに照準を定めて三浦に迫りたい。出足軽快