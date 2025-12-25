【5R】初日のA級特選は先行態勢を築いた原大智が後続を寄せ付けず、力強いフットワークで逃げ切った。「誰も来なかったし、ペースで踏めたのが勝因。タイムも悪くなかった」競輪選手の前はスキーのモーグルで活躍。平昌五輪銅メダルなどモーグル界で名を売った。来期はS級に復帰。今期もここまで95.31と高い得点をマークしS級定着も可能。2日目の準決も不動の本命だ。再度、高橋昇がマーク。九州勢は劣勢の印象。果敢な中