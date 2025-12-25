タレントの井上咲楽（26歳）が、12月25日に放送された情報番組「ひるおび」（TBS系）に出演。“今年一番失敗したこと”を語った。この日、“今年一番失敗したこと”についてトークが進む中で、井上は「（生まれて）26年間で初めて、この夏に、カップ焼きそばを食べたんですよ。めっっちゃくちゃ美味しくて。あと、作る時にお湯が必要すぎてビックリしたんですよ」と語る。そして「こんな美味しいもの、26年間食べてこなかったこと