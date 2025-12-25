気象台は、午前4時27分に、暴風雪警報を新潟市、長岡市、柏崎市、新発田市、村上市、燕市、糸魚川市、上越市、佐渡市、胎内市、聖籠町、弥彦村、出雲崎町、粟島浦村に発表しました。また波浪警報を新潟市、長岡市、柏崎市、新発田市、村上市、糸魚川市、上越市、胎内市、聖籠町、出雲崎町、粟島浦村に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】新潟県・新潟市、長岡市、柏崎市、新発田市、村上市、燕市などに発表 26日04:2