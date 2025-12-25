26日未明、青森県東方沖を震源とする最大震度3の揺れを観測する地震がありました。県内でも鹿角市と横手市、それに井川町で震度2を観測しています。気象庁によりますと、26日午前1時17分ごろ青森県東方沖を震源とする地震がありました。震源の深さはおよそ40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは5.6と推定されています。この地震で青森、岩手、宮城の3県で最大震度3の揺れを観測しました。県内では鹿角市と横手市、それに