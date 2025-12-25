札幌市西区八軒の路上で１２月２５日朝、登校中の小学生２人が見知らぬ人物に腹部を殴られるなど暴行をうけました。犯人は逃走中で、警察が行方を追っています。事件があったのは札幌市西区八軒３条東１丁目の路上です。午前８時すぎ、小学１年生の男の子と４年生の女の子がほかの児童２人と登校していたところ、反対側から歩いてきた見知らぬ人物に突然、無言で腹部を殴られたり体当たりをされるなどの暴行を受けました。２人にけ