ＳｎｏｗＭａｎが「オリコン年間ランキング２０２５」の、音楽ソフトとデジタルの総売上金額が最も高かったアーティストを発表する「アーティスト別セールス部門トータルランキング」で２０３・９億円を記録し、２年連続１位となったことが２５日、分かった。２位はＭｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥの２００・２億円で２年連続のランクイン。３位はＳｉｘＴＯＮＥＳの７０・１億円で、３年連続トップ３入りした。集計期間は昨