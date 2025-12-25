鳥取県境港市の境港水産振興協会が来年2月に実施する「第15回境港さかなの達人検定」の受験申し込みを受け付けている。1月19日必着で、検定は2月8日に境港市内で行う。検定は「達人」と上級の「スーパー達人」の2種類がある。「達人」は協会が発行する冊子「境のさかな」（千円）から出題。「スーパー達人」はこの冊子を参考に、境港の水産に関する知識全般が問われる。スーパー達人は合格率約25％の“難関”だ。受験料千円。