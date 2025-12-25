山梨県立美術館のレストラン「COLERE（コレル）」で、客に手話を教える大久保洋文さん＝11月、甲府市山梨県立美術館（甲府市）のレストラン「COLERE（コレル）」が、食事を楽しみながら手話も学べる企画「手話カフェ」に取り組んでいる。店員のうち8割が障害者であり、2025年8月から月1回程度開催。発案者は、同年11月に開かれた東京デフリンピックをきっかけに関心が高まったとし「手話を身近に感じてもらい、理解を広めたい」