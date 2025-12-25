【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『第58回 オリコン年間ランキング 2025』において、アーティスト別セールス部門「トータル/音楽ソフト/デジタル」の3ランキングが発表。「トータル/音楽ソフト」の1位を2年連続でSnow Man、「デジタル」の1位を同じく2年連続でMrs. GREEN APPLEが獲得したことが発表された。 ■トータルランキング1位、2位のアーティストがどちらも期間内売上200億