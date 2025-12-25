【その他の画像・動画等を元記事で観る】 King & Princeが出演する『LINE：ディズニー ツムツム』の新TVCM『LINE: Disney Tsum Tsum 12周年ANNIVERSARY』篇（15秒）が、12月26日より全国で放映開始となる。 ■永瀬廉と高橋海人が華やかなパーティ会場で大はしゃぎ 『LINE：ディズニー ツムツム』は、ディズニーのキャラクターを使ったディズニーストアのぬいぐるみ「TSUM TSUM」シリ&#