King ＆ Princeが、26日から放送されるLINEヤフーが運営するカジュアルパズルゲーム『LINE：ディズニー ツムツム』の新テレビCM「LINE: Disney Tsum Tsum 12周年ANNIVERSARY」篇に出演する。【動画】King ＆ Prince、華やかにお祝いする新ＣＭディズニーのキャラクターを使ったディズニーストアのぬいぐるみ「TSUM TSUM」シリーズをテーマにしたカジュアルパズルゲーム。「ツム（ぬいぐるみ）」を3つ以上なぞって消していく手