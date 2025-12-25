26日、『オリコン年間ランキング 2025』の「アーティスト別セールス部門 トータルランキング」が発表。Snow Manが自己最高の期間内売上203.9億円を記録し、2年連続で1位を獲得した。令和にデビューしたアーティストによる期間内売上200億円超えは史上初。また、2位にはMrs. GREEN APPLEが同じく200億円超でランクイン。ミセスは「デジタルランキング」でも2年連続1位獲得となった。【年間ランキング】Snow Manがトータル1位！2位