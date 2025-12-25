King＆Princeが、パズルゲーム「LINE：ディズニーツムツム」の新テレビCMに出演する。CMでは、ミッキーマウスやチップ＆デールとおそろいの衣装を着た2人がダンスを踊るなどして、ゲームの誕生12周年を盛り上げる姿が描かれる。〓橋海人（26）は「普段からヘビーユーザーで、僕とツムツムの歴史も12年ですから。CMに出られてすごくうれしいです」と喜び、永瀬廉（26）は「ワクワク感を大事にしながら撮影させていただいたので、