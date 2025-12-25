SnowManが、オリコン年間ランキングアーティスト別セールス部門のトータルランキングで2年連続の年間1位に輝いた。203億9000万円を記録。令和にデビューしたアーティストでは史上初めて200億円超えとなった。深澤辰哉（33）は「本当に皆さんに感謝。より自分たちも良い作品を皆さんにお届けしたいという気持ちになった」と喜びをかみしめた。デビュー5周年の今年も日本の音楽シーンを席巻。記念のベストアルバム「THEBES