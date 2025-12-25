「第58回オリコン年間ランキング2025」のアーティスト別セールス部門（集計期間2024年12月23日〜2025年12月15日、オリコン調べ）が26日、発表され、Snow Manが2年連続でトータルランキング1位に輝いた。期間内売り上げは203・9億円を記録し、200億円超えはB’z、宇多田ヒカル、浜崎あゆみ、嵐、King ＆ Princeに続く史上6組目。令和にデビューしたアーティストでは初の快挙となった。1月に発売した初のベストアルバム「THE BEST 20