Mrs. GREEN APPLEが、26日発表の『オリコン年間ランキング 2025』の「アーティスト別セールス部門 デジタルランキング」で、期間内売上109.1億円で2年連続1位を獲得。2024年度に自身が記録した73.0億円を超え、史上初の100億円超えを記録した。この結果を受けて、3人が感謝の思いと“フェーズ3”への抱負を語った。【年間ランキング】ミセスが1位！ 米津、Vaundy、HANAも…デジタル総売上がすごい！■年間「デジタルランキング」