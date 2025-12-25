King＆Princeが26日放送開始のパズルゲーム「LINE:ディズニーツムツム」の新CMに出演する。ツムツム12周年を祝うパーティーを満喫するストーリー。永瀬廉（26）は「パーティー感が強い！ワクワク感を大事にしながら撮影した。そこが伝わればうれしいです」と見どころをアピール。ゲーム内に登場するチップ＆デールとおそろいのハットをかぶってキュートなダンスを披露しており、郄橋海人（26）は「チップ＆デールが