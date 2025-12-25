プレイブは26日、「流行ポーズ大賞2025」の結果を発表。大賞（1位）は、M!LKの「イイじゃんポーズ」となった。このほか、3位に「世界陸上 男子4×100mリレーリレー侍」による「ルフィポーズ」。5位にCANDY TUNE「倍々FIGHT!」、6位にSnow Man「カリスマックス」などがランクインした。【画像】「流行ポーズ大賞2025」TOP10同ランキングは、その年に流行した「ポーズ」や「ダンス」などの動作を調査し発表する。今年で第11回目