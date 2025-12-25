「第58回オリコン年間ランキング2025」のアーティスト別セールス部門（集計期間2024年12月23日〜2025年12月15日、オリコン調べ）が26日、発表され、Mrs．GREEN APPLEがデジタルランキングで2年連続1位に輝いた。デジタル売り上げは109・1億円を記録し、100億円突破は史上初の快挙となった。トータルランキングでは200・2億円を記録し、2位にランクイン（1位はSnow Manの203・9億円）。1位と2位のアーティストがどちらも期間内売り