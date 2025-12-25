元男闘呼組のメンバーを中心に結成されたロックバンド・ＲｏｃｋｏｎＳｏｃｉａｌＣｌｕｂ（ＲＳＣ）が２４、２５日の２日間、横浜ＢＵＮＴＡＩで全国ツアー「ＦＯＲＥＶＥＲＣＡＬＬＩＮＧ―ＳｔｉｌｌＲｏｃｋｉｎ’―」（７都市１８公演）の最終公演を行った。コラボレーションアルバム「ＴＨＥＳＨＯＷＭＡＮ」に参加した氣志團の綾小路翔、堺正章、野村義男、デーモン閣下ら豪華ゲストが登場し、花を添えた。