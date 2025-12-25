３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」が、「オリコン年間ランキング２０２５」のアーティスト別セールス部門デジタルランキングで１０９．１億円を売り上げ、２年連続１位を獲得した。昨年の７３億円を超え、史上初の１００億円超えを達成した。年間ストリーミングランキングでは、アニメ「忘却バッテリー」の主題歌「ライラック」から「ケセラセラ」「Ｓｏｒａｎｊｉ」「ダーリン」までが１位から４位までを独占。