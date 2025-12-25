ＳｎｏｗＭａｎが、「オリコン年間ランキング２０２５」のアーティスト別セールス部門トータルランキングで２０３．９億円を売り上げ、２年連続１位に輝いたことが２５日、発表された。同ランキングでの２００億円超えは、Ｂ’ｚ、宇多田ヒカル、浜崎あゆみ、嵐、Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅに続く６組目で、令和にデビューしたアーティストとしては初の快挙になる。デビュー５周年の今年は、初のベストアルバム「ＴＨＥＢＥ