12月19日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズの狩生聖真投手にインタビューした模様を放送した。オフシーズンで重点的に取り組んでいること、来シーズンの目標について訊いた。 ――1年間プロの生活を送ってみて、高校時代と比べてどんな違いを感じましたか？狩生「1番初めに思ったのは、1軍の練習に参加させてもらって、『練習前の準備意識の高さが高校時代と比べたら全然違うな