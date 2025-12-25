イスラエルのカッツ国防相が、パレスチナ自治区ガザからイスラエルが「完全撤退することは決してない」と再び述べたと、現地メディアが報じました。イスラエルメディアによりますと、25日、カッツ国防相は「イスラエルがガザから完全撤退することは決してないだろう」と述べました。そのうえで、イスラエルとイスラム組織ハマスが合意した和平計画の第2段階に移行した後も、「ガザ内には治安が守られるエリアが残ることになる」と