熊野那智大社で来年の干支「午」にかけ替えられた大絵馬＝15日、和歌山県那智勝浦町和歌山県那智勝浦町の世界遺産・熊野那智大社の境内に飾られている干支の大絵馬が、26日までに「巳」から来年の「午」へかけ替えられた。大絵馬は大社の男成洋三宮司（72）が描いたもので縦約3メートル、横約4メートル。神の乗り物とされる白馬が前脚を上げて躍動する姿を中央に、那智の滝に昇る初日の出が描かれている。飛躍する年になるよう