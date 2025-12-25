TBSの江藤愛アナ（40歳）が、12月22日に放送された情報番組「ひるおび」（TBS系）に出演。“今年一番笑ったこと”を語った。この日、“今年一番笑ったこと”を聞かれた江藤アナは「自分の“落とし物癖”に思わず笑えた」と切り出し、「本当に今年すごくて。電車に傘を忘れ、道端にスマートフォンを落として、全部警察署とか電車の窓口に取りに…。もうビックリですよね。最後、一番すごかったのが家の鍵をついに落とした」と語る。