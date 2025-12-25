俳優の大泉洋（52歳）が、12月22日に放送された情報番組「ひるおび」（TBS系）に出演。“今年一番笑ったこと”を語った。大泉はこの日、映画「ラストマン -FIRST LOVE-」の宣伝を兼ねて同番組のインタビューに対応。“今年一番笑ったこと”を聞かれた大泉は「この『ラストマン』の撮影の後に、宮沢りえさんと私は舞台があったんです。そこに福山さんが観に来てくれることになったんですよ。『洋ちゃん、僕、観に行きますよ』って話