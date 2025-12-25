４人組バンドのＧＯＯＤＢＹＥＡＰＲＩＬが、来年２月４日リリースの新アルバム「ＨＯＷＵＮＩＱＵＥ！」の収録内容を２５日までに公開した。ＴＢＳ系「王様のブランチ」の１２月エンディグテーマ「ＳＹＭＰＡＴＨＹ」や、林哲司氏が作曲した「ＴｏｋｙｏＷｅｅｋｅｎｄＭａｇｉｃ」、佐橋佳幸プロデュースの「リ・メイク」、スキマスイッチ・常田真太郎がプロデュースを手がけた新曲「ハーフムーンが見えたらさよな