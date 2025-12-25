気象台は、午前3時11分に、波浪警報を福井市、敦賀市、小浜市、あわら市、坂井市、南越前町、越前町、美浜町、高浜町、おおい町、若狭町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】福井県・福井市、敦賀市、小浜市、あわら市、坂井市、南越前町などに発表 26日03:11時点福井県では、26日夕方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■福井市□波浪警報【発表】26日夕方にかけて警戒予想最大波高6m■