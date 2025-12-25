石川県警などによりますと、25日午後9時40分ごろ、七尾市国分町にある商業施設の駐車場で、成人男性が刃物を持った男に腕を切りつけられました。男は刃物を持って逃走していて、警察が注意を呼びかけています。逃走した男は白髪まじりの中年で、身長165センチほどの普通体型、当時は黒っぽい服装を着ていたということです。警察は、不審な人物を見かけた場合はすぐに110番通報をするよう呼びかけています。