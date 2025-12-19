12月18日放送のライオンズエクスプレスでは、埼玉西武ライオンズの狩生聖真投手にインタビューした模様を放送した。プロ1年目の感想、ケガで投げられない時期のトレーニング内容について訊いた。 ――今年はプロに入って1年目のシーズンでした。1年目はしっかりと身体を作ることを念頭においてトレーニングをされたかと思います。今シーズンを振り返ってみてどんな感想を持っていますか