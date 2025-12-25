鹿児島県内で25日夜、女性の腕を包丁で切りつけるなどし、けがをさせたとして、73歳の無職の男が現行犯逮捕されました。 傷害の疑いで現行犯逮捕されたのは、出水市五万石町に住む無職の男（73）です。 出水警察署によりますと、男は25日午後8時半ごろ、県内に住む70代女性の自宅で、女性の右腕1か所を包丁で切りつけたり、頭を複数回殴ったりして、けがをさせた疑いがもたれています。 男と女性は面識があり、2人を知る関係者