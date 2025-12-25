お笑い芸人の出川哲朗が、25日深夜放送のニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』（毎週木曜深1：00）に生出演。リスナーからの悩み相談に乗る中で、出川と岡村隆史が「かわいい」と言われた際の反応について言い合いをする一幕があった。【写真】なんだかんだ仲良し？小競り合いを繰り広げる岡村と出川番組では、46歳の男性リスナーが職場で「かわいい」と言われた際の反応は何が正解なのか悩んでいるとい