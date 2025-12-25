女優の広瀬すず（27歳）、俳優の横浜流星（29歳）、吉沢亮（31歳）が、富士フイルムのCM「お正月を写そう♪」シリーズに出演。12月27日より、新CM「お正月を写そう♪2026 “チェキ”運命のもちつき」篇の放映を開始する。今回のCMには、広瀬、横浜、吉沢、そして尾美としのりが登場。尾美の指導の下、もちつきの特訓をする吉沢の様子を、広瀬が1月7日発表予定の新製品“動画も撮れるチェキ”で撮影し、QRコード付きのチェキプリン