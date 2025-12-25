高市首相は25日、年末年始の挨拶として、各国の首脳らにグリーティングカードを送ったことを明らかにした。高市首相は自身のSNSで、「各国首脳や国際機関の長に年末年始の挨拶としてグリーティングカードを送った」と明らかにした。グリーティングカードとみられる画像も投稿されていて、笑顔の高市首相の写真とともに、「新年のご多幸をお祈りします」などと英語でメッセージが記されている。高市首相は、「対面でのやりとりだけ