アニメ『アンデッドアンラック』第2期の制作が決定。これを記念して原作者・戸塚慶文から描きおろしイラストが到着した。【写真】アニメ『アンデッドアンラック』オリジナルサウンドトラック配信中！Vol.1＆2ジャケット本作は、「週刊少年ジャンプ」（集英社）連載中の戸塚慶文による同名漫画を原作としたテレビアニメ。2023年10月から2024年3月までテレビアニメシリーズが放送され、壮大な物語と謎に満ちた展開が大きな反響