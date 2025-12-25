サッカー元日本代表ＦＷ三浦知良とモデルの三浦りさ子夫妻の次男で、格闘家の三浦孝太が親子の撮影ショットをアップした。２５日までにインスタグラムで「メリークリスマスとっても楽しいクリスマスを過ごしています皆さんも素敵なクリスマスを過ごせますように」と英文で投稿。高層階の夜景をバックにポーズを取り、父とのショットもアップした。フォロワーは「美しすぎる」「今日もかっけぇえ」「うわー、美しい男」「