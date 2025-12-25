ローマ教皇レオ14世は25日、就任後初となるクリスマス恒例のメッセージで、ロシアの侵攻が続くウクライナについて、停戦と直接対話による和平実現を呼びかけました。教皇レオ14世はキリスト教カトリックの総本山バチカンのサンピエトロ大聖堂で25日、就任後初となるクリスマス恒例のメッセージを読み上げました。そのなかで、ロシアのウクライナ侵攻について「誠実で、直接的かつ敬意ある対話に臨む勇気」を持つよう呼びかけました