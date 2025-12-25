大リーグ移籍を目指す西武・今井の争奪戦について、ニューヨーク・ポスト紙がヤンキースは「今井とのつながりは存在しない」と撤退の可能性に触れた。一方で大リーグ公式サイトはFA14選手にフィットする球団を特集し、今井の移籍先にはヤ軍が最適と推した。スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は、カブスが大型契約には慎重との見解を伝えた。今井の潜在能力に興味を示しているものの「長期投資に値するのかどうか、確信