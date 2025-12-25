女優の生駒里奈（29歳）が、12月24日に公開されたポッドキャスト番組「相場詩織のおおきなひとりごと」（Spotify）に出演。初のミュージカルに苦手意識がありながらも、座敷わらしという役について「座敷わらし似合うし」と語った。秋田・東京の2拠点でフリーアナウンサーをしている相場詩織のポッドキャスト番組に、秋田出身でミュージカル「どろんぱ」に出演する生駒里奈が宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。生駒にとっては初